video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 فبراير 2019 07:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كيف سيطر الخمينى على السلطة فى إيران بشعار "الموت لأمريكا" ؟

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:54 ص
كيف سيطر الخمينى على السلطة فى إيران بشعار "الموت لأمريكا" ؟ الخمينى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

ظهر لأول مرة شعار "الموت لأمريكا" فى إيران خلال عام 1979، عندما اندلعت الثورة وعلا فيها الهتافات ضد الشاه محمد رضا بهلوى الصديق المقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا الشعار ملاصق لشعار الموت للشاه نفسه فى تظاهرات رجال البازار وعجلت برحيله فى 16 يناير 1979.

 

الشعار أثار استياء السفارة الأمريكية فى طهران، وكتبت السفارة فى إحد تقاريرها المؤرخة بتاريخ 6 أكتوبر 1978، "المسيرات الشعبية الإيرانية تتم يوميا فى المتوسط واقعة عنيفة تناهض المصالح الأمريكية".

 

وعقب عودة الخمينى من المنفى فى 1فبراير 1979، ورغم ما أثير حول دعم الغرب والولايات المتحدة له، تردد الشعار وارتفعت الهتافات لاسيما مع وقوع أزمة دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة المعروفة بأزمة الرهائن، بعدما اقتحمت مجموعة من الطلاب المتشددين السفارة الأمريكية فى طهران، واحتجزوا 52 مواطنا أمريكيا لمدة 444 يوما من 4 نوفمبر 1979 وحتى 20 يناير 1981، رفع وقتها شعار "الموت لأمريكا" على السفارة الأمريكية بطهران.

 

واعتاد المصلون فى إيران بعد انتصار الثورة ترديد شعار "الموت لأمريكا وإسرائيل" عقب كل صلاة، ورسمت على حوائط وجدران شوارعها. غير أن الرئيس الأسبق ورئيس مجمع تشخيص النظام الإيرانى الراحل هاشمى رفسنجانى، كشف فى السنوات الأخيرة قبيل وفاته أنه اقترح على الخمينى إزالة شعار "الموت لأمريكا"، وقبول الأخير.

 

وأكد رفسنجانى فى تصريح نشره موقعه الرسمى منذ سنوات "روح الله الخمينى كان يعارض إطلاق شعارات الموت لأمريكا مثلما كان يعارض إطلاق شعار الموت ضد بعض الأشخاص خلال الأجواء الثورية التى رافقت سقوط حكم الشاه". ونقل رفسنجانى عن الخمينى قوله: "أنا أعارض أساسا الشعارات المتطرفة والسب ولا أعتبرها مفيدة".

 

أحدثت تصريحات زعيم تيار الاعتدال وقتها ضجة كبيرة فى الأوساط الإيرانية، وغضب الحرس الثورى حينها، وكذبوا روايته وقالوا إنها رواية كاذبة اختلقها حتى يستطيع أن يروج لدعاية حذف الشعار تحت ستار موافقة الخمينى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصة الثورة فى أربعينها.. أول رئيس لإيران يكشف المستور: الجميع انتفض ضد الشاه ونفوذ أمريكا.. الخمينى أعد خطة سرية لانتزاع صلاحيات مطلقة وتواطأ مع "ريجان" فى أزمة الرهائن.. والملالى ألبسوا صراع النفوذ ثوبا دينيا

من ذاكرة تاريخ إيران "جزار الثورة".. رئيس أول محكمة كشف بمذكراته إعدام 500.. "خلخالى" أعدم 4 من مسئولى الشاه ليلا فوق سطح مدرسة بينهم رئيس السافاك.. حاول اغتيال بهلوى واقترح تسمية الخليج بالاسلامي.. وعاش منعزلا

لغة الخطاب الإيرانى تتصاعد أمام الولايات المتحدة.. خامنئى يرفع شعار "الموت لترامب والصقور الأمريكية" ويهاجم الأوروبيين: لا نثق فيهم.. خطيب جمعة طهران يتوعد الأعداء بـ"الصواريخ".. ودعوات للتظاهر الاثنين المقبل

قبل ذكرى ثورة الخمينى.. 3 أزمات تحاصر إيران.. الهروب من فك العقوبات وإصلاح الموازنة.. تقليص المخصصات العسكرية يجبر خامنئى على دعمها بمليار ونصف.. إنذار بإلغاء إعفاءات شراء النفط.. وطهران ترد باطلاق قمر جديد

4 مهدوا طريق "الخمينى" للقصر ثم اختفوا بعد الخلافات.. تعرف على قصتهم؟

الخمينى

ايران

اخبار ايران

شعار الموت لامريكا

الثورة الاسلامية

الثورة الايرانية

ثورة ايران 1979

ذكرى انتصار الثورة

اخبار العالم

رفسنجانى

شاه ايران




لا تفوتك
صحة الغربية: النيابة تأمر بنقل شاب احتجزته أمه 10 سنوات لمستشفى العباسية

صحة الغربية: النيابة تأمر بنقل شاب احتجزته أمه 10 سنوات لمستشفى العباسية

منى الغضبان أمام النيابة: المخرج الشهير تزوجنى عرفيا ووعدنى بتقديمى للسينما

منى الغضبان أمام النيابة: المخرج الشهير تزوجنى عرفيا ووعدنى بتقديمى للسينما

صور..ياعسكرى يابو بندقية يازينة الأمة المصرية.."عسكرى الدرك" استُحدث فى عهد العثمانيين وألغته ثورة يوليو وعاد فى 2012..جسده إسماعيل ياسين فى البوليس..ومساعد وزير الداخلية السابق:"إذا تواجد العسكرى اختفى اللص"

صور..ياعسكرى يابو بندقية يازينة الأمة المصرية.."عسكرى الدرك" استُحدث فى عهد العثمانيين وألغته ثورة يوليو وعاد فى 2012..جسده إسماعيل ياسين فى البوليس..ومساعد وزير الداخلية السابق:"إذا تواجد العسكرى اختفى اللص"

"فاكر ليلة دخلتنا ياحسبو.".المصريون يتذكرون طرائف ليلة العمر..فى جمعة الغضب رموا على زفة محمد طوب والمأذون موصلش فرح رشا فأشهرت زواجها وسط المعازيم..ليلة حازم النور قطع فى المحلة ومصطفى أصحابه استلموه اتصالات

"فاكر ليلة دخلتنا ياحسبو.".المصريون يتذكرون طرائف ليلة العمر..فى جمعة الغضب رموا على زفة محمد طوب والمأذون موصلش فرح رشا فأشهرت زواجها وسط المعازيم..ليلة حازم النور قطع فى المحلة ومصطفى أصحابه استلموه اتصالات

أهداف ومهارات آرون رامسي صفقة يوفنتوس الجديدة.. فيديو

أهداف ومهارات آرون رامسي صفقة يوفنتوس الجديدة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة