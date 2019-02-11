فى أربعينها.. تاريخ الثورة الإيرانية 1979 × 15 صورة

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تحيى إيران اليوم الاثنين، ذكرى التحول من نظام ملكى إلى جمهورى بعد اندلاع ثورة بقيادة آية الله الخمينى فى 1979، ففى هذا العام وبالتحديد قبل 40 سنة، أرغمت تظاهرات عارمة فى العاصمة طهران واضطرابات شعبية شاه إيران محمد رضا بهلوى على مغادرة بلاده بغير رجعة، ليعود الخمينى من منفاه ليناهض الغرب ويعلن قيام الجمهورية، لتنقلب الحياة التى عرفها الإيرانيون رأسا على عقب بعد تغيير النظام المفاجئ.



متظاهرون إيرانيون يحملون صورة الإمام الخمينى فى تظاهرة بطهران ضد الشاه يناير 1979



شاه إيران السابق



خروجه الأخير من إيران 16 يناير



زعيم المعارضة الإيرانية آية الله الخمينى يدلى بتصريح فى مطار رويزى قرب باريس قبيل مغادرته إلى بلاده بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بشاه إيران 31 يناير 1979



الإمام الخمينى يهبط سلم الطائرة فى مطار طهران لدى عودته إلى البلاد قادما من منفاه فى فرنسا على متن طائرة بوينغ 747 بعد نجاح ثورته فى الإطاحة بالشاه 1 فبراير 1979



الخمينى على متن الطائرة التى عاد بها من منفاه فى فرنسا إلى طهران مطلع فبراير 1979



عودة الخمينى إلى طهران من المنفى



المرأة الإيرانية فى الثورة



مئات الآلاف من الإيرانيين احتشدوا فى شوارع طهران لتحية الإمام الخمينى لدى عودته إلى البلاد 1 فبراير 1979



مئات الآلاف من الإيرانيين احتشدوا فى شوارع طهران لتحية الإمام الخمينى



موكب زعيم المعارضة الإمام الخمينى يخترق الحشود فى وسط طهران بعد عودته من المنفى 1 فبراير1979



أحد الرهائن الأمريكيين فى السفارة بطهران يعرض من قبل محتجزيه الإيرانيين أمام الكاميرا

طلاب إيرانيون يتسلقون سور السفارة الأمريكية فى طهران 4 نوفمبر 1979 حيث احتجزوا 52 رهينة لمدة 444 يوما



مظاهرات أمام السفارة الأمريكة بطهران