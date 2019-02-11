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فى أربعينها.. تاريخ الثورة الإيرانية 1979 × 15 صورة

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:29 ص
فى أربعينها.. تاريخ الثورة الإيرانية 1979 × 15 صورة آية الله الخمينى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تحيى إيران اليوم الاثنين، ذكرى التحول من نظام ملكى إلى جمهورى بعد اندلاع ثورة بقيادة آية الله الخمينى فى 1979، ففى هذا العام وبالتحديد قبل 40 سنة، أرغمت تظاهرات عارمة فى العاصمة طهران واضطرابات شعبية شاه إيران محمد رضا بهلوى على مغادرة بلاده بغير رجعة، ليعود الخمينى من منفاه ليناهض الغرب ويعلن قيام الجمهورية، لتنقلب الحياة التى عرفها الإيرانيون رأسا على عقب بعد تغيير النظام المفاجئ.

 

 

متظاهرون إيرانيون يحملون صورة الإمام الخمينى فى تظاهرة بطهران ضد الشاه يناير 1979
متظاهرون إيرانيون يحملون صورة الإمام الخمينى فى تظاهرة بطهران ضد الشاه يناير 1979
 
 
 
شاه إيران السابق
شاه إيران السابق
 
 
خروجه الأخير من ايران
خروجه الأخير من إيران 16 يناير
 
 
زعيم المعارضة الإيرانية آية الله الخمينى يدلى بتصريح فى مطار رويزى قرب باريس قبيل مغادرته إلى بلاده بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بشاه إيران 31 يناير 1979
زعيم المعارضة الإيرانية آية الله الخمينى يدلى بتصريح فى مطار رويزى قرب باريس قبيل مغادرته إلى بلاده بعد نجاح الثورة فى الإطاحة بشاه إيران 31 يناير 1979
 
 
الإمام الخمينى يهبط سلم الطائرة فى مطار طهران لدى عودته إلى البلاد قادما من منفاه فى فرنسا على متن طائرة بوينغ 747 بعد نجاح ثورته فى الإطاحة بالشاه 1 فبراير 1979
الإمام الخمينى يهبط سلم الطائرة فى مطار طهران لدى عودته إلى البلاد قادما من منفاه فى فرنسا على متن طائرة بوينغ 747 بعد نجاح ثورته فى الإطاحة بالشاه 1 فبراير 1979
 

الخمينى على متن الطائرة التى عاد بها من منفاه فى فرنسا إلى طهران مطلع فبراير 1979
الخمينى على متن الطائرة التى عاد بها من منفاه فى فرنسا إلى طهران مطلع فبراير 1979
 

عودة الخمينى إلى طهران من المنفى
عودة الخمينى إلى طهران من المنفى
 
المرأة الإيرانية فى الثورة
المرأة الإيرانية فى الثورة
 
6مئات الآلاف من الإيرانيين احتشدوا فى شوارع طهران لتحية الإمام الخمينى بدى عودته إلى البلاد، 1 فبراير 1979
مئات الآلاف من الإيرانيين احتشدوا فى شوارع طهران لتحية الإمام الخمينى لدى عودته إلى البلاد 1 فبراير 1979

 

 

مئات الآلاف من الإيرانيين احتشدوا فى شوارع طهران لتحية الإمام الخمينى بدى عودته إلى البلاد، 1 فبراير 1979
مئات الآلاف من الإيرانيين احتشدوا فى شوارع طهران لتحية الإمام الخمينى 

 

موكب زعيم المعارضة الإمام الخمينى يخترق الحشود فى وسط طهران بعد عودته من المنفى 1 فبراير1979
موكب زعيم المعارضة الإمام الخمينى يخترق الحشود فى وسط طهران بعد عودته من المنفى 1 فبراير1979

 

أحد الرهائن الأمريكيين فى السفارة بطهران يعرض من قبل محتجزيه الإيرانيين أمام الكاميرا
أحد الرهائن الأمريكيين فى السفارة بطهران يعرض من قبل محتجزيه الإيرانيين أمام الكاميرا

 

طلاب إيرانيون يتسلقون سور السفارة الأمريكية فى طهران 4 نوفمبر 1979 حيث احتجزوا 52 رهينة لمدة 444 يوما
طلاب إيرانيون يتسلقون سور السفارة الأمريكية فى طهران 4 نوفمبر 1979 حيث احتجزوا 52 رهينة لمدة 444 يوما

 

مظاهرات أمام السفارة الامريكة بطهران
مظاهرات أمام السفارة الأمريكة بطهران

 

الرهائن الأمريكيون لدى مغاردتهم الطائرة التى أقلتهم من إيران بعد الإفراج عنهم، يناير 1981
الرهائن الأمريكيون لدى مغاردتهم الطائرة التى أقلتهم من إيران بعد الإفراج عنهم يناير 1981

 

 


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