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صور.. إزالة 16 حالة تعدى على أراضى الدولة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:39 ص
صور.. إزالة 16 حالة تعدى على أراضى الدولة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر إزالة 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة النجوع وأصفون، مما أسفر مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة والمتعدية على حرم الري لعدد 16 حالة تعدى صادر لها قرارات إزالة بإجمالي مساحة 2162م2 عبارة عن أحواش وعشش وأسوار مقامة من الطوب الأبيض والاسمنت.
 
وشارك في الحملة، نواب رئيس المركز، والاجهزة التنفيذية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويأتي ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر، لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
 
إزالة 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (1)
إزالة 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر

إزالة 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (2)
إزالة 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر

إزالة 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (3)
إزالة 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر

 


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