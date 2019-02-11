سقوط 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم " سلامة.ع.س" 19 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م" 37 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كم تم ضبط كلا من المتهم "احمد.م.ا" 23 عاما وشقيقه المتهم "عبدالرحمن" 27 عاما عاطلين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 300 جرام وكمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول و2 سلاح أبيض "مطواه".

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.