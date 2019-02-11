تعليم أسيوط: إلغاء تكليف مدير مدرسة ومجازاة آخرين بسبب التقصير فى العمل

أسيوط - هيثم البدرى

أصدر صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة التحرير الإبتدائية بمنفلوط، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتكليف آخر، وذلك على خلفية بعض الملاحظات التى رصدها وكيل وزارة التنربية والتعليم خلال جولة مفاجئة له، من سوء حال المدرسة وعدم إنتظام للعمل.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل الوزارة للوقوف على إنتظام الدراسة داخل المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى بإدارة منفلوط التعليمية، رافقه خلالها مدير الإدارة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، كما قرر وكيل الوزارة مجازاة القيادة الثانية بالمدرسة ومسئول الحضور والإنصراف بخصم 5 أيام من راتبه، حيث تبين من فحص الدفرعدم قيام 46 معلم بالتوقيع بالإنصراف يوم 10 /2 الجارى.

كما قرر وكيل تعلم أسيوط، مجازاة معلمة رياض الأطفال بالمدرسة ومعلمة فصل بالمدرسة بخصم 5 أيام لكل منهما، لدخول الحصة الأولى بدون تحضير الدرس والثانية كانت تقوم بالإعداد داخل الفصل.

وشمل قرار وكيل الوزارة، مجازاة كلا من مسئولى اللامركزية، وذلك نظرا للإهمال الشديد فى أثاث المدرسة وتكسيرلأبواب ومقاعد الفصول، ولسوء نظافة المدرسة وجب معاقبة عمال النظافة بالمدرسة بخصم 5أيام من راتب كل منهم لسوء حال النظافة بالمدرسة مما جعلها تظهربصورة سيئة

وفى المقابل كافئ وكيل الوزارة "زينب مبارك، رحيل عياد، عبلة عنتر" معلمات بالمدرسة بمنحهم شهادة تقدير لكلا منهم، وذلك لما لاحظة وكيل الوزارة من انتظام فى العمل والحضور والإعداد والشرح داخل الفصل.

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة على جميع المدارس بمختلف الإدارات لمتابعة سير العملية التعليمية ولضبط الأداء وتلافى السلبيات.