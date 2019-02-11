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تعرف على وحدة الإنذار المبكر بالسيول × 10 معلومات

الإثنين، 11 فبراير 2019 06:30 ص
تعرف على وحدة الإنذار المبكر بالسيول × 10 معلومات الدكتورة إيمان سيد
كتبت أسماء نصار
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أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف العام على مركز التنبؤ بوزارة الرى، أن المركز يوجد به "وحدة للإنذار المبكر" بالسيول، تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية خاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن وحدة الإنذار المبكر بالسيول.

1.تساعد خرائط التنبؤ للسيول التى يصدرها المركز فى تحذير الجهات المعنية والمواطنين قبل السيول بفترة كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم فى أحداث السيول بمنطقة رأس غارب بسيناء خلال شهر أكتوبر 2016.

2.توفير مياه الرى عن طريق تقليل التصرفات

3.توفير ساعات تشغيل محطات رفع المياه

4.حفظ الأرواح والممتلكات

5.تقليل الخطورة من التعرض للسيول مقارنة بما حدث فى سنوات سابقة على سبيل المثال عام 2015.

6.تساعد خرائط التنبؤ للسيول التى يصدرها المركز دعم متخذى القرار داخل الوزارة بتنظيم عملية إدارة المصارف لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة قبلها بفترة كافية.

7.تساهم خرائط توزيع الأمطار التى يصدرها المركز فى تحديد أكثر المناطق تعرضًا لمخاطر السيول ومن ثم تحديد طرق الحماية (سدود الحماية - البحيرات الصناعية) لتلك المناطق ويأتى ذلك ضمن إستراتيجية متكاملة للتعامل مع مخاطر السيول تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى فى السنوات الأخيرة

8.إصدار نشرات دورية للتنبؤ بحالة الأمطار على موقع الوزارة الإلكترونى على صفحة الإنترنت

9.إصدار نشرات دورية للتنبؤ بحالة الأمطار على موقع الوزارة وموقع المركز من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بفترة دورية كل 6 ساعات.

10.إصدار نشرات تحذيرية على غرفة عمليات السيول، تضم الوزراء والمحافظين ورؤساء الإدارات المركزية على مستوى المحافظات ومسئولى وحدات إدارة الأزمات ومراكز معدات الطوارئ المعنيين بمتابعة حالة السيول بالمحافظات المختلفة.

 

 


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