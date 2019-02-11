ترامب: قريبا استعادة 100% من مناطق سيطرة داعش بسوريا

رويترز

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا أن واشنطن ستسيطر على كل المناطق التى يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابى قريبا .

وقال ترامب فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "الحرة " الأمريكية اليوم / الاثنين / إن بلاده سوف تسيطر قريبا على نسبة 100% من أراضى تنظيم داعش فى سوريا.

فى سياق متصل، قال قيادى بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة انتزعت السيطرة على أراض من تنظيم داعش فى معركة شرسة للسيطرة على آخر جيب للتنظيم فيى شرق سوريا.