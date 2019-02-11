تداول 325 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 16 سفينة، وتم تداول 325 شاحنة بضائع و88 سيارة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن حركة الواردات شملت 94 شاحنة و3 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 231 شاحنة بضائع و85 سيارة .

ويستعد ميناء نويبع، لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر 3 سفن، وهى أيلة ، بريدج ، سينا، بينما شهد ميناء سفاجا مغادرة 4 سفن، وهى القاهرة، الحرية، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس.