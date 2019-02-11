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بومبيو يحضر مؤتمرا فى وارسو بشأن الشرق الأوسط لتشكيل تحالفا ضد إيران

الإثنين، 11 فبراير 2019 06:00 ص
بومبيو يحضر مؤتمرا فى وارسو بشأن الشرق الأوسط لتشكيل تحالفا ضد إيران مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
بودابست (رويترز)
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يبدأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الاثنين، جولة فى وسط أوروبا تشمل المجر وسلوفاكيا وبولندا.

وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن بومبيو يسعى خلال جولته تعويض نقص الوجود الأمريكى الذى فتح الطريق أمام قدر أكبر من النفوذ الصينى والروسى فى وسط أوروبا.

وتتضمن الجولة مؤتمرا يعقد فى العاصمة البولندية وارسو بشأن الشرق الأوسط تأمل واشنطن أن تشكل فيه تحالفا ضد إيران.

وستركز معظم زيارة بومبيو لبولندا على هذا المؤتمر الذى تشارك الولايات المتحدة فى استضافته بشأن " مستقبل السلام والأمن فى الشرق الأوسط". وسيحضر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المؤتمر الذى يستمر يومين ويبدأ فى 13 فبراير شباط. وتأمل واشنطن فى كسب دعم لزيادة الضغط على إيران كى تنهى ما تصفه بسلوك هدام فى الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد انسحب العام الماضى من اتفاق أبرم فى 2015 من أجل الحد من نشاط إيران النووى ولكن الاتحاد الأوروبى مصمم على التمسك بالاتفاق.

ولم يتضح طبيعة الوفود التى سترسلها العواصم الأوروبية إلى ما وصفه وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف بأنه "سيرك يائس مناهض لإيران".

وسيناقش جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر ترامب خطة أمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الرغم من أنه من غير المرجح إعطاء تفاصيل. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت الشهر الماضى القائم بالأعمال البولندى فى طهران وأبلغته أن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع "عملا عدائيا لإيران" وحذرت من أن طهران قد ترد بالمثل وذلك حسبما قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن القائم بالأعمال البولندى "قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء". وقال إسحاق جهانجيرى نائب الرئيس الإيرانى إن سبب عقد هذا الاجتماع هو فشل العقوبات الأمريكية فى تركيع إيران.

 

 


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