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انهيار منزلين فى سوهاج بسبب هبوط أرضى لتسرب مياه دون خسائر بالأرواح.. صور

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:57 ص
انهيار منزلين فى سوهاج بسبب هبوط أرضى لتسرب مياه دون خسائر بالأرواح.. صور انهيار منزلين
سوهاج محمود مقبول
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شهد مركز ومدينة أخميم من قليل، حدوث انهيار منزلين من طابقين نتيجة هبوط أرضى، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، نتيجة تسريب مياه من خط مواسير ملاصق للمنزلين.
 
كان اللواء حسن محمود حكمدار المديرية، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بحدوث انهيار لمنزلين بدائرة المركز، نتيجة هبوط أرضى بسبب تسريب مياه أسفل العقار.
 
على الفور، انتقل نائب المدير والمقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والعميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية، وتبين أن المنزل الأول ملك "أحمد أبوالوفاء سليم" والثانى ملك "الحسينى عامر يوسف" وأن لحظة حدوث الانهيار بالمنزلين كان قاطنيه خارجه.
 
ومن جانبهم، علل الأهالى سبب الانهيار لحدوث تسريب لخط مياه أسفل المنزلين.
 
وعلى جانب أخر، تم إخلاء المنازل المجاورة لمكان الإنهيار، وتم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وجار رفع الأنقاض من المكان وحصر الخسائر، وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
انهيار منزلين (1)
انهيار منزلين

انهيار منزلين (2)
انهيار منزلين

انهيار منزلين (3)
انهيار منزلين

انهيار منزلين (4)
انهيار منزلين

 


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