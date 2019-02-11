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اليوم.. استكمال استجواب المتهمين بتنظيم "العائدون من ليبيا"

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:00 ص
اليوم.. استكمال استجواب المتهمين بتنظيم "العائدون من ليبيا" محاكمة المتهمين فى "قضية العائدون من ليبيا" - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، استجواب 14 متهما فى إعادة محاكمتهم بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

تعقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

كان النائب العام أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

 

 


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