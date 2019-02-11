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"النقض" تفحص اليوم الطعون على سجن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:00 ص
"النقض" تفحص اليوم الطعون على سجن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
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تواصل محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر طعن المتهمين فى قضية أحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار شبيب الضمرانى بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبد الرحمن البر وسعد عمارة وعبد الرحمن عز.

 كما عاقبت المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة على 17 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات على 54 متهما، والسجن 15 سنة المشدد غيابيا على 13 متهما، والسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

 وعاقبت المحكمة حضوريا أيضا 216 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وحدثين بالسجن 10 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة 52 آخرين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للتجمهر أمام مسجد الفتح واستجابت العناصر التابعة لها ونظمت مسيرات عبر شارعى رمسيس والجلاء وتجمهروا فى ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية، والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.

 


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