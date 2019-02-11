المركزى للمحاسبات يقوم بأعمال مراجعة حسابات الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا

كتب ــ حازم عادل

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام بدوى، مباشرة مهمة المراجعة المبدئية لحسابات الاتحاد الأفريقي عن العام المالى 2018 ، بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا بدولة إثيوبيا خلال الفترة من 13 - 28 فبراير 2019.

ويمثل الجهاز فى مباشرة مهمة المراجعة كل من، المحاسب ضياء الدين الغنيمى، مدير عام بإدارة مراقبة حسابات الكهرباء ومنتدب للعمل بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات، والمحاسب محمد عبد الحميد قاسم، مدير عام بالإدارة المركزية للرقابة على البنوك ومنتدب للعمل بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات، والمحاسب إيهاب حمودة، مراقب بإدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية، والمحاسبة أمل عبد المجيد، مراجع بإدارة مراقبة حسابات البترول، والمحاسب محمود صلاح، مراجع بإدارة مراقبة حسابات الأدوية، والمحاسبة فاطمة الزهراء عبد الرحيم، مراجع بالإدارة المركزية للرقابة على البنوك ومنتدبة للعمل بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات.