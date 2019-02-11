video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تصدر حزمة إجراءات لحدائق المشمش قبل التزهير تفاديا لتصمغ الأشجار

الإثنين، 11 فبراير 2019 01:00 ص
الزراعة تصدر حزمة إجراءات لحدائق المشمش قبل التزهير تفاديا لتصمغ الأشجار مشمش - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة  من التوصيات والإرشادات  الفنية لحدائق المشمش، تفاديا  لتصمغ أشجار المشمش وعدم تأثر إنتاجية  المحصول  خلال  فترة التزهير  خلال الشهر الجارى .

 وقال تقرير المحاصيل البستانية ، إن من اهم عمليات متابعة  أشجار المشمش  المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار ، التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة ،  يتم رش البوراكس بمعدل مرتين قبل و بعد العقد ،  استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك للحماية من أشعة الشمس و عدم خف الأزهار خلال فترة التزهير و الخف يكون للثمار فقط و ذلك حسب عمر الشجرة، وتنطبق أيضا  التوصيات على محصول البرقوق والخوخ .

وأضاف  تقرير  المحاصيل البستانية  ، أن الطرق الجيدة في  التسميد في الري بالتنقيط، الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان ، الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان ،  الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان ،  الرية الرابعة: 1كجم من العناصر الصغرى ( حديد- زنك – منجنيز ) للفدان.

وبرنامج الري يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة  ،  برنامج المكافحة  مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب ، مكافحة حفار ساق الخوخ و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم ، رش البياض الدقيقي و الآشنات كوسيد 300جم/ 200لتر ماء + توبسين 120جم / 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير،  مكافحة تثقب أوراق البرقوق و المشمش برش دولف بمعدل 50سم3/ 100 لتر ماء.

 


إضافة تعليق

الزراعة

عزالدين ابو ستيت

المشمش

تصمغ الأشجار




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة