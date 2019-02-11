الزراعة تصدر حزمة إجراءات لحدائق المشمش قبل التزهير تفاديا لتصمغ الأشجار

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من التوصيات والإرشادات الفنية لحدائق المشمش، تفاديا لتصمغ أشجار المشمش وعدم تأثر إنتاجية المحصول خلال فترة التزهير خلال الشهر الجارى .

وقال تقرير المحاصيل البستانية ، إن من اهم عمليات متابعة أشجار المشمش المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار ، التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة ، يتم رش البوراكس بمعدل مرتين قبل و بعد العقد ، استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك للحماية من أشعة الشمس و عدم خف الأزهار خلال فترة التزهير و الخف يكون للثمار فقط و ذلك حسب عمر الشجرة، وتنطبق أيضا التوصيات على محصول البرقوق والخوخ .

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية ، أن الطرق الجيدة في التسميد في الري بالتنقيط، الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان ، الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان ، الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان ، الرية الرابعة: 1كجم من العناصر الصغرى ( حديد- زنك – منجنيز ) للفدان.

وبرنامج الري يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة ، برنامج المكافحة مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب ، مكافحة حفار ساق الخوخ و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم ، رش البياض الدقيقي و الآشنات كوسيد 300جم/ 200لتر ماء + توبسين 120جم / 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير، مكافحة تثقب أوراق البرقوق و المشمش برش دولف بمعدل 50سم3/ 100 لتر ماء.