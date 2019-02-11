التزوير انتهى بحبس مساعد المهندس.. والتحقيقات: زعم قدرته على تخليص ورق المرور

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة المطرية، تفاصيل تورط مساعد مهندس فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، حيث ضبطته الشرطة متلبسا بتسليم محررات "رخصة قيادة، ومخالصة مخالفات مرورية" لشخص كان أوهمه بقدرته على إنهاء جميع المعاملات الرسمية فى وحدات المرور.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اتخذ من منزلة وكرا لممارسة نشاطه المجرم لكسب مبالغ كبيرة، ونجح فى تزوير عدد كبير من المحررات والمستندات الرسمية لعدد من ضحاياه الذين أوهمهم بقدرته على إنهاء معاملتهم فى وحدات المرور، واستخراج التراخيص والمخالفات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث المطرية تفيد بأن "و.ص" 44 سنة، مساعد مهندس، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية، ويتخذ من مسكنه مكاناً لممارسة هذا النشاط.

بمداهمته ألقت الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتزوير المحررات الرسمية وتراخيص القيادة وبيعها لعملائه وبتفتيش مسكنة عثرت القوة على "جهاز كمبيوتر محمول - ماكينة طباعة- إسكانر- 6 قطع من الخشب مثبت عليها ورق شفاف للطباعة - زجاجة تنر- 7 توكيل خاص بدون بيانات - 76 ورقة مرسوم عليها رخصة قيادة بكل ورقة 8 رخص بمجموع 608 رخصة - كمية من بلاستيك التغليف".

تحرر للمتهم المحضر اللازم وبعرضه على نيابة المطرية، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.