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البترول: 203 محطات لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات 2019-2020

الإثنين، 11 فبراير 2019 07:00 ص
البترول: 203 محطات لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات 2019-2020 طارق الملا وزير البترول
أسماء أمين
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كشف مصدر مسئول بالبترول عن إنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز ليصل عددها الى 203 محطة بالاضافة الى 8 مراكز جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال 2019-2020 
 
وأوضح أنه سيتم  تحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل الإجمالى إلى 310 آلاف سيارة خلال العام المالى 2019-2020.
 
وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛سيحقق وفورات دولارية كثيرة للدولة و تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة.
 
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى الدولة للعمل، والتوسع فى تمويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي   فى ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛ نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك فى تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع، مٌكلفاً بزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.
 
 
ومن المقرر، أن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وتعد هذه الكميات الغير مسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر . 
 
 
ويتمتع السوق المصرى بنية أساسية متطورة وشبكة جيدة من محطات التموين بالغاز الطبيعى، حيث يصل عدد محطات التموين إلى 186 محطة تنتشر فى العديد من المحافظات، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الخطط لإنشاء محطات أخرى، ولكنها تحتاج لزيادة حجم السيارات العاملة بالغاز.
 

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محطات تموين سيارات

السيسى

عدد محطات تموين السيارات بالغاز

الغاز الطبيعي وقود للسيارات

رئيس الوزراء




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