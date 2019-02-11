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اعترافات عاطل: وضعت الحشيش فى مخبأ سرى بسيارتى وسقطت فى إمبابة

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:00 ص
اعترافات عاطل: وضعت الحشيش فى مخبأ سرى بسيارتى وسقطت فى إمبابة المتهم
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة عقب القبض عليه بإمبابة، بالتخصص فى تجارة مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مضيفا أنه يستخدم سيارة ملاكى فى نقل بضاعته، حيث يخفيها فى مخبأ سرى بالسيارة خشية تعرضه للتفتيش بكمين أمنى. 

وأضاف المتهم " كريم. م " أنه حصل على 15 كمية من مخدر الحشيش من أحد الأشخاص لتولى مهمة بيعها لعملائه، وروج جزء منها، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه وبحوزته 15 فرش من المخدر. 

واستنادا لأقوال المتهم وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، اتجار "كريم.م" عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، أثناء استقلالها سيارة ملاكى، وضبط بحوزته 15 فرشا من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول و500 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

المتهم
المتهم

 


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