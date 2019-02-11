استطلاع: 62.5% من الكوريين الجنوبيين متفائلون بالقمة الثانية بين ترامب وكيم

سول (أ ش أ)

أظهر استطلاع للرأى العام نُشر اليوم الاثنين، أن 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يتوقعون للقمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المقرر عقدها فى هانوى فى فيتنام فى الفترة من 27 إلى 28 فبراير، أن تحقق نتائج كبيرة.

وطبقا لنتائج استطلاع الرأى الذى أجرته وكالة "ريال متر" الكورية (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) على 501 شخصا من الراشدين فى جميع أرجاء البلاد فى يوم 8 فبراير، أجاب 62.5% بأن القمة الثانية الكورية الشمالية- الأمريكية ستحقق إنجازات مثل حل القضية النووية الكورية الشمالية.

وأعرب 35.1% عن آراء سلبية، قائلين أن القمة يمكن أن تُضعف التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة دون أن تحقق أى نتائج ملموسة بشأن نزع السلاح النووى. أما النسبة المتبقية البالغة 2.4%، فلم تقدم إجابات محددة.

وقالت وكالة "ريال متر" أن النظرة المتفائلة منتشرة بين جميع مؤيدى الأحزاب السياسية الليبرالية والمعتدلة وفى جميع المناطق والفئات العمرية، باستثناء أولئك الذين هم فى الستينيات من العمر أو أكبر منهم.