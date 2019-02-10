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458 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 31.5 مليون طن فى 9 أيام

الأحد، 10 فبراير 2019 04:30 ص
458 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 31.5 مليون طن فى 9 أيام قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الإقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 9أيام الماضية، من الخميس قبل الماضية، وحتى أول أمس الجمعة، عبور 458 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الإتجاهين، بحمولة 31.5 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى إستطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور49 سفينة يوم الخميس قبل الماضى بحمولة 3.2 مليون طن، وعبور 45 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 37 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، فيما عبرت يوم الأثنين 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس، كما عبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت  يوم الأربعاء 75 سفينة بحمولة  5.8 مليون طن، فيما عبرت يوم الخميس 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت أول أمس الجمعة53 سفينة بحمولة  3.2 مليون طن،  ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 458 سفينة بحمولة 31.5 مليون طن.

 


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