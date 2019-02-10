video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة جنوب سيناء: دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأنواع جديدة من التحاليل الطبية

الأحد، 10 فبراير 2019 03:49 م
وكيل صحة جنوب سيناء: دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأنواع جديدة من التحاليل الطبية معمل التحاليل الطبية بمستشفى سانت كاترين
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنة فى إطار الدعم المستمر والدائم لتطوير معامل مستشفيات جنوب سيناء، من حيث العنصر البشرى تم دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأساتذة أطباء مع فنين معامل ذات كفاءة وخبرات عالية.

وأضاف ابوهاشم، أنه تم دعم المعمل بمستلزمات ومواد كيميائية، ترتب عليها إدخال تحاليل جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل تحليل "الفوسفات - تحليل فيروس سى وبى تحليل جرثومة المعدة تحليل مستوى الحديد بالدم - تحليل الفوسفور بالدم تحليل أملاح المغنسيوم-  تحليل R F " هذا باﻹضافة إلى تحاليل أخرى يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظة وتوفيرا على المرضى مشقة السفر ومعاناة الطريق

وقد أختتمت اليوم، فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ، التى أقيمت برعاية الدكتورة هاله زايد وزير الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى إطار الوصول بالخدمة الصحية داخل وديان المحافظة بالمجان، بتوقيع الكشف الطبى على ١٥3 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم.

ضمت القافلة عدة تخصصات طبية فى اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء، وتوقيع الكشف على جميع المرضى وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان,

 

 

 

التعليقات على الصور

1 اطباء اثناء التحاليل بمستشفى سانت كاترين

2 الاجهزة الطبية فى المعامل بمستشفى سانت كاترين

3 احد الفنين دخل المعامل

4 مستشفى سانت كاترين

 

صور .. رئيس مدينة أبورديس يشارك المدرسة الثانوية طابور الصباح وتحية العلم‏

 

https://www.youm7.com/story/2019/2/10/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9/4135307

 

 

صور ... دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأنواع جديدة من التحاليل الطبية

 جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنة فى إطار الدعم المستمر والدائم لتطوير معامل مستشفيات جنوب سيناء، من حيث العنصر البشرى تم دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأساتذة أطباء مع فنين معامل ذات كفاءة وخبرات عالية.

وأضاف ابوهاشم، أنه تم دعم المعمل بمستلزمات ومواد كيميائية، ترتب عليها إدخال تحاليل جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل تحليل "الفوسفات - تحليل فيروس سى وبى تحليل جرثومة المعدة تحليل مستوى الحديد بالدم - تحليل الفوسفور بالدم تحليل أملاح المغنسيوم-  تحليل R F " هذا باﻹضافة إلى تحاليل أخرى يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظة وتوفيرا على المرضى مشقة السفر ومعاناة الطريق

وقد أختتمت اليوم، فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ، التى أقيمت برعاية الدكتورة هاله زايد وزير الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى إطار الوصول بالخدمة الصحية داخل وديان المحافظة بالمجان، بتوقيع الكشف الطبى على ١٥3 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم.

ضمت القافلة عدة تخصصات طبية فى اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء، وتوقيع الكشف على جميع المرضى وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان,

 

جنوب سيناء ، اخبار مصر ، اخبار المحافظات ، اخبار جنوب سيناء ، وكيل صحة جنوب سيناء، معامل التحاليل الطبية، مستشفى سانت كاترين

 

 

التعليقات على الصور

1 اطباء اثناء التحاليل بمستشفى سانت كاترين

2 الاجهزة الطبية فى المعامل بمستشفى سانت كاترين

3 احد الفنين دخل المعامل

4 مستشفى سانت كاترين

 

صور .. رئيس مدينة أبورديس يشارك المدرسة الثانوية طابور الصباح وتحية العلم‏

 

https://www.youm7.com/story/2019/2/10/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9/4135307

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 120 حالة مرضيه بجنوب سيناء

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

وكيل صحة جنوب سيناء

معامل التحاليل الطبية

مستشفى سانت كاترين




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة