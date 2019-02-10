وكيل صحة جنوب سيناء: دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأنواع جديدة من التحاليل الطبية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنة فى إطار الدعم المستمر والدائم لتطوير معامل مستشفيات جنوب سيناء، من حيث العنصر البشرى تم دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأساتذة أطباء مع فنين معامل ذات كفاءة وخبرات عالية.

وأضاف ابوهاشم، أنه تم دعم المعمل بمستلزمات ومواد كيميائية، ترتب عليها إدخال تحاليل جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل تحليل "الفوسفات - تحليل فيروس سى وبى - تحليل جرثومة المعدة - تحليل مستوى الحديد بالدم - تحليل الفوسفور بالدم - تحليل أملاح المغنسيوم- تحليل R F " هذا باﻹضافة إلى تحاليل أخرى يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظة وتوفيرا على المرضى مشقة السفر ومعاناة الطريق

وقد أختتمت اليوم، فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ، التى أقيمت برعاية الدكتورة هاله زايد وزير الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى إطار الوصول بالخدمة الصحية داخل وديان المحافظة بالمجان، بتوقيع الكشف الطبى على ١٥3 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم.

ضمت القافلة عدة تخصصات طبية فى اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء، وتوقيع الكشف على جميع المرضى وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان,

التعليقات على الصور

1 اطباء اثناء التحاليل بمستشفى سانت كاترين

2 الاجهزة الطبية فى المعامل بمستشفى سانت كاترين

3 احد الفنين دخل المعامل

4 مستشفى سانت كاترين

صور .. رئيس مدينة أبورديس يشارك المدرسة الثانوية طابور الصباح وتحية العلم‏

https://www.youm7.com/story/2019/2/10/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9/4135307

صور ... دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأنواع جديدة من التحاليل الطبية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنة فى إطار الدعم المستمر والدائم لتطوير معامل مستشفيات جنوب سيناء، من حيث العنصر البشرى تم دعم معمل مستشفى سانت كاترين بأساتذة أطباء مع فنين معامل ذات كفاءة وخبرات عالية.

وأضاف ابوهاشم، أنه تم دعم المعمل بمستلزمات ومواد كيميائية، ترتب عليها إدخال تحاليل جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل تحليل "الفوسفات - تحليل فيروس سى وبى - تحليل جرثومة المعدة - تحليل مستوى الحديد بالدم - تحليل الفوسفور بالدم - تحليل أملاح المغنسيوم- تحليل R F " هذا باﻹضافة إلى تحاليل أخرى يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظة وتوفيرا على المرضى مشقة السفر ومعاناة الطريق

وقد أختتمت اليوم، فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ، التى أقيمت برعاية الدكتورة هاله زايد وزير الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى إطار الوصول بالخدمة الصحية داخل وديان المحافظة بالمجان، بتوقيع الكشف الطبى على ١٥3 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم.

ضمت القافلة عدة تخصصات طبية فى اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء، وتوقيع الكشف على جميع المرضى وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان,

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التعليقات على الصور

1 اطباء اثناء التحاليل بمستشفى سانت كاترين

2 الاجهزة الطبية فى المعامل بمستشفى سانت كاترين

3 احد الفنين دخل المعامل

4 مستشفى سانت كاترين

صور .. رئيس مدينة أبورديس يشارك المدرسة الثانوية طابور الصباح وتحية العلم‏

https://www.youm7.com/story/2019/2/10/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9/4135307