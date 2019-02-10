صور .. رئيس مدينة أبورديس يشارك المدرسة الثانوية طابور الصباح وتحية العلم‏

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تابع اليوم الأحد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية المشتركة بالمدينة، وتفقد مستوى النظافة العام بالفناء والفصول قبل بدأ طابور الصباح، وألقى رئيس المدينة كلمة هنأ فيها الطالبات والطلبة بمناسبة عيد الشرطة وبدأ التيرم الثانى، كما هنأ مصر والمصريين بمناسبة تولى الرئيس السيسى رئاسة الإتحاد الافريقى.

كما وجه رئيس المدينة أعضاء إدارة المدرسة والطالبات والطلبة والمعلمين والمعلمات فى الإذاعة بطابور الصباح، على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوب ونفوس وعقول بناتنا وأبنائنا، مع التأكيد على الجد والاجتهاد فى تحصيل العلم لإن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبناءها المخلصين فى كل مجالات الحياة مؤكدا لهم إن مصر ستحيا بنا جميعا، وعلى الجميع كلا فى موقعه أن يبذل الجهد والعرق لوضع مصرنا الغالية فى المكانة التى تستحقها بين الأمم

كما انتظمت مدارس محافظة كفر الشيخ بجميع المراحل الدراسية، اليوم الأحد، فى أول يوم دراسى، بجميع الإدارات التعليمية الـ 13 التى تضمهم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتناولت فقرات الإذاعة المدرسية عيد الشرطة والجهود التى يقوم بها رجال الشرطة لاستتباب الأمن، والحافظ على أمن المواطن كما تابعت حملة فيروس سى، أعمالها بالمدارس الثانوية الفنية، وبدأت اليوم بالمدارس الثانوية التى فتحت أبوابها فى اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى.

وتابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بجميع المدارس، كما تابع المحافظ المسح الطبى بالمدارس الثانوية .

وأكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أنتظام الدراسة فى اليوم الأول بجميع مدارس المحافظة من الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف شاهين "لليوم السابع" أن نسبة حضور الطلاب فى اليوم الدراسى الأول والثانى بلغت نسبة 94% من أجمالى أعداد الطلاب والبالغ عددهم قرابة الميلون طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية .

مؤكدا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق اليوم شكاوى تعكر سير العملية التعليمية فى اليوم الأول للدارسة من الفصل الثانى بالفصل الدراسى الثانى.

مشيرا على إلتزام المدارس، بالانتظام فى الجداول الدراسية بشكل كبير من خلال العمل بالعديد من المدارس للوصول إلى أعلى استغلال للفصل الدراسى الثانى بداية من أول يوم بالدراسة، لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة بين الطلاب .

وقد إنتظمت صباح اليوم الأحد الدراسة فى 453 مدرسة على مستوى مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد، فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، حيث استقبلت المدارس 65800 طالب وطالبة فى مرحلة رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية الفنية.

وقال إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد، أنه سيتم تسليم التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوى اعتباراً من غدا الاثنين، مؤكدا على أنه تم استلام الكتب الدراسية بنسبة 100% من الوزارة وتم استكمال الجداول وتوزيع الحصص لكل معلم طبقًا للنصاب القانونى لكل معلم.

وأضاف التداوى أنه يتم تسيير لجان "الأتوبيس الطائر" وذلك لمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة فى النصف الثانى من العام الدراسى ورصد كافة الملاحظات وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ايه اوجة قصور فى المدارس.

وقد أنتظمت الدراسة بأكثر من 2800 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط، وسط حضور كثيف من الطلاب فى أول يوم دراسة من العام الدراسى الجديد

وقد منع أهالى عزبة أنطوان بمركز القوصية أبنائهم الطلاب من الذهاب للمدرسة خشية عليهم من أحداث الخصومة الثأرية التى وقعت بين عائلتين راح ضحيتها شخصين داخل المسجد وأصابة أخر .

ومن جانبه تفقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عددا من مدارس المحافظة للوقوف على إنتظام الدراسة فى أول أيام بداية الفصل الدراسى الثانى، وضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وتشجير الأفنية والمساحات الفراغ، وإزالة الإشغالات حول المدارس.

رئيس مدينة أبورديس أثناء تحية العلمئ

رئيس المدينة يلقى كلمة

رئيس المدينة يتفقد المدرسة