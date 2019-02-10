وكيل صحة الأقصر يعلن تفاصيل فحص طلاب الثانوية ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه سيتم مواصلة أعمال فحص طلاب مرحلة التعليم الثانوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سى، استكمالا لحملات 100 مليون صحة، وبناء على توجهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمركز ومدينة الزينية وذلك من حتى يوم 13/3/2019 للمرحلة الثانوية.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فحص أكثر من 3583 طالبا وطالبة فى 11 مدرسة بمدينة الزينية، تحت إشراف الدكتورة رحاب على عبد الوهاب والممرضة مها حسين محمود ومدخل البيانات مصطفى حامد محمود، وتشمل قائمة الفحص مدرسة العشى الصناعية العام وتضم 362 طالبا والتى تستمر حتى 12 نوفمبر، ومعهد فتيات العشى ويضم 104 طالبات فى 13 نوفمبر، ومعهد فتيات الزينية وتضم 15 طالبة فى 14 نوفمبر، ومدرسة العشى الصناعى العام وتضم 526 طالبا من 16 فبراير حتى 21 فبراير، ومعهد فتيات المدامود ويضم 85 طالبة فى 23 فبراير، ومعهد بنين المدامود ويضم 87 طالبا فى 24 فبراير، ومدرسة الزينية الثانوية المشتركة وتضم 400 طالب وطالبة من 25 فبراير حتى 28 فبراير، ومدرسة العشى الفنية التجارية وتضم 595 طالبا من 3 مارس وحتى 10 مارس، ومدرسة العشى الثانوية المشتركة وتضم 213 طالبا وطالبة من 11 مارس وحتى 13 مارس، ومدرسة الصنايع الزخرفية العامة ومدرسة الصنايع الزخرفية المهنية وتضم 1196 طالبا من 14 مارس وحتى 28 مارس.