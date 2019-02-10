وفد من وزارة الزراعة يزور صربيا لفتح أسواق جديدة للموالح

كتب عز النوبى

بدأ وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برئاسة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى اليوم الأحد، بزيارة إلى دولة صربيا لدراسة فتح السوق الصربى للصادرات المصرية من الموالح و البطاطس وكذلك تقييم القمح الصربى وقياس مدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هناك تكليفات من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالتركيز على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها وكذلك فتح مصادر جديدة لاستيراد القمح المطابق للمواصفات القياسية المصرية.