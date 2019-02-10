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وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يفتتحان ملتقى التوظيف وتوفير 9490 فرصة عمل

الأحد، 10 فبراير 2019 01:34 م
وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يفتتحان ملتقى التوظيف وتوفير 9490 فرصة عمل وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يتفقدام ملتقى التوظيف
المنوفية - محمد فتحى
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افتتح منذ قليل الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، ملتقى التوظيف الأول بالاستاد الرياضى بشبين الكوم، وذلك بحضور المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد وكيل وزارة القوى العامة بمحافظة المنوفية، أن الملتقى سوف يوفر 9490 فرصة عمل بـ 76 شركة بالقطاع الخاص، وذلك بمنطقة قويسنا الصناعية والمنطقة الصناعية بالسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم وشركات أخرى بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه على هامش الملتقى تم توزيع الدفعة الثانية من شهادات أمان على المستفيدين من المسجلين لدى مديرية القوى العاملة من العمالة الموسمية والغير منتظمة ب 75 شهادة ، موضحا أنه تم توزيع 1180 شهادة فى المرحلة الأولى ممولة بالكامل من وزارة القوى العاملة .

وشدد المحافظ على أن هدف الملتقى هو توفير فرص عمل للشباب الطموح، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مضيفا أن حل مشكلة البطالة فى مصر لن يأتى إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب الأعمال ، من أجل بناء مصر التى نحلم بها.

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (1)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (2)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (5)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (6)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (7)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (9)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (10)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (12)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (13)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية (15)
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالمنوفية

 


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