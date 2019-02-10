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وزير الدفاع يزور المرضى ومصابى القوات المسلحة بالمجمع الطبى بكوبرى القبة

الأحد، 10 فبراير 2019 02:32 م
وزير الدفاع يزور المرضى ومصابى القوات المسلحة بالمجمع الطبى بكوبرى القبة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع
كتب زكى القاضى
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زار الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من المرضى والمصابين والذين يخضعون للعلاج حالياً بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة ، للإطمئنان على حالتهم الصحية.

 

وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وأمر بتوفير كافة الامكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والاطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم .

 

ومن جانبهم أعرب المرضى والمصابين عن خالص امتننانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التى تُقدم لهم ولأسرهم ، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم، حيث حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.


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القوات المسلحة

الجيش المصرى

وزير الدفاع

كوبرى القبة




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