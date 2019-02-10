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وزير التعليم العالى: "مبادرة بلو- ميد" لتعزيز الاقتصاد بحوض البحر المتوسط

الأحد، 10 فبراير 2019 12:41 م
وزير التعليم العالى: "مبادرة بلو- ميد" لتعزيز الاقتصاد بحوض البحر المتوسط وزير التعليم العالى خلال المؤتمر
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى  والبحث العلمى، أن مبادرة "بلو – ميد" هى مبادرة للبحث والابتكار وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد والتعاون فى حوض البحر الأبيض المتوسط، وتم تأسيسها فى مايو 2014 برئاسة إيطاليا بدعوة من مالطا وبمشاركة عدد من الدول الاورمتوسطية.
 
وتابع الوزير خلال كلمته بلقاء سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أن المبادرة تقدم إطارا عاما لاستراتيجية العمل للاستفادة من كل نقاط القوة في جميع القطاعات البحرية وذلك في إطار تعاون جميع دول البحر المتوسط بهدف خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الوضع الاجتماعى والرخاء وتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى ضمان جودة الحالة البيئية للبحر المتوسط.
 

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