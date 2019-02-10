وزير البترول: ننفذ برنامجا طموحا لزيادة موارد مصر من البترول والغاز الطبيعى

أسماء أمين

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم تنفيذ يرنامج طموح لزيادة موارد مصر من البترول والغاز الطبيعى للاستمرار في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد المزيد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز برياً وبحرياً بالإضافة إلى تنفيذ برامج تستهدف سرعة وضع الاكتشافات البترولية على خريطة الإنتاج وتطبيق تقنيات حديثة لتحسين معدلات الإنتاج من الحقول القائمة والتي تأتى كأحد برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يتم تنفيذه حالياً.

وأكد الملا الالتزام بالمعايير العالمية لاشتراطات الأمان الصناعى وحماية البيئة بالإضافة إلى العمل على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لعام 2019/2020 لشركتى قارون وخالدة للبترول بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة للبترول والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف .

ومن جانبه أكد المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون للبترول أن الايام القليلة القادمة ستشهد انطلاقة للشركة من خلال العمل بمنطقة الامتياز الجديدة شرق البحرية الممتدة( بوليت) حيث من المتوقع أن يتم إضافة حوالي 8.6 ألف برميل زيت يومياً بنهاية العام الحالى 2018/2019 ليصل متوسط إنتاج الشركة إلي34.7 ألف برميل زيت يومياً باجمالي استثمارات 183 مليون دولار لحفر 4 آبار تنموية و11 بئرا استكشافيا، وأوضح أنه بالنسبة للعام المالي 2019/2020 فمن المخطط استثمار 238 مليون دولار بزيادة نسبتها 30% عن ميزانية عام 2018/2019 وذلك لحفر 25 بئرا تنمويا و10 آبار استكشافية ومن المخطط إنتاج 41 ألف برميل زيت يومياً.

وأضاف عبد الجواد أن ثمانية عشر عاملاً من العاملين المتميزين بالشركة اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبى للقيادات الشابة والمتوسطة ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع البترول لتأهيل الشباب لقيادة المرحلة القادمة .

وأوضح المهندس خالد موافى رئيس شركة خالدة للبترول أنها حققت أداءً متميزاً خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بفضل تطور أداء العاملين والدعم غير المحدود من وزارة البترول والشريك الأجنبى، حيث حققت 11 كشفا بتروليا خلال تلك الفترة من أهمها كشف غرب قصر - 1x وكشف غرب هيرونيفر- 6x وجنوب شرق منصور- 1x أضافت للإنتاج اليومى أكثر من 47 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 1800 برميل زيت خام كما أضافت للاحتياطى المؤكد حوالى 47.5 مليار قدم مكعب غاز و2.6 مليون برميل متكثفات ، كما أنها نفذت 26 بئرا تنموية ساعدتها فى تحقيق أرقام قياسية فى الإنتاج إلى جانب عملها على تطوير حقول كلابشة ومينيس وطارق.

وقال موافى إن الموازنة التخطيطية للعام المالى القادم تستهدف استثمار حوالى 747 مليون دولار تتضمن حفر 35 بئرا استكشافية و44 بئرا تنموية وإتمام 95 عملية إكمال وإعادة إكمال للآبار لتحقيق متوسط إنتاج يومى متوقع حوالى 134 ألف برميل زيت خام و28 ألف برميل متكثفات و106 طن بوتاجاز و750 مليون قدم مكعب غاز طبيعى.