وزيرة الصحة: الانتهاء من فحص 29.5 مليون مواطن منذ انطلاق "100 مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص 16 مليون و 452 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الأحد، ضمن "المرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة، غلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى، وصل إلى 29 مليون و 538 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكافة المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان .

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، ان محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية ضمن محافظات "المرحلة الثانية" حيث بلغ عدد من تم مسحهم 6 مليون و 593 ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ 2 مليون مواطن، ثم سوهاج بـ مليون و 957 ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ مليون و 562 ألف مواطن، ثم بني سويف مليون و 336 ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ 807 ألف مواطن، ثم اسوان بـ 797 ألف مواطن.

وقال " مجاهد" إن الوزارة بدءت منذ أمس السبت، مع بداية الترم الثانى من الدراسة، استكمال حملة المسح الخاصة بطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها بمحافظات المرحلة الثانية لـ 11، بالاضافة الى استمرار العمل بـ 9 محافظات المرحلة الاولى للمبادرة، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من مسح 677 الف و285 طالب منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الامراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية بالمرحلتين الاولى والثانية، حتى ظهر اليوم الاحد.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، مؤكدة أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.