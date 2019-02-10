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ننشر الشكل النهائى لإقرار تسليم "تابلت" الصف الأول الثانوى

الأحد، 10 فبراير 2019 07:29 م
ننشر الشكل النهائى لإقرار تسليم "تابلت" الصف الأول الثانوى د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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اليوم السابع بلس

ينشر "اليوم السابع" الصورة النهائية والشكل الأخير لإقرار استلام تابلت الصف الأول الثانوى العام، للطالب والمعلم، حيث يتسلم الطالب التابلت بعد التوقيع عليه هو وولى أمره، إضافة إلى إقرار المعلم والإدارى.
 
 
وأكد الإقرار أنه فى حالة تعرضه للفقد أو التلف أو مخاطر لا تغطيها الوثيقة التأمينية أكون ملتزما اى الطالب وولى أمره بسداد قيمة التابلت بالسعر الذى تكلفته الدولة لاستلام آخر بدلا منه، كما التزم بصيانته فى حالة إصابته بأعطال يكون نجلى سببا فيها على نفقتى الخاصة فى مركز الصيانة المعتمد.
 
 
إقرار استلام جهاز_الطالب
إقرار استلام جهاز الطالب

 


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