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منظمة خريجى الأزهر تنفذ برنامجاً تنموياً بحى الأسمرات بعنوان "إعمار"

الأحد، 10 فبراير 2019 02:29 م
منظمة خريجى الأزهر تنفذ برنامجاً تنموياً بحى الأسمرات بعنوان "إعمار" المنظمة العالمية لخريجى الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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نفذت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني برنامجاً تحت عنوان "البرنامج التثقيفي التنموي "إعمار" لأبناء حي الأسمرات" بمدرسة تحيا مصر علي مدار أسبوع  .
 
يأتى البرنامج فى إطار خطة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الدعوية والتثقيفية لتدريب وتأهيل النشء والشباب  والأهالي علي تعاليم الدين الإسلامي الوسطي وحماية الأطفال من الأفكار الهدامة وإثقالهم ثقافياً وتربوياً ليكونوا مؤهلين وبذرة جيدة من الصغر لبناء الوطن  .
 
شارك في البرنامج عدد 160 طفل تم تقسيمهم علي ثلاث فصول حسب أعمارهم  وتضمن بعض العروض والمناقشات التى تهدف الى تعليم الاطفال بعض القيم والمثل والعادات التى يجب أن يتحلى بها الطفل مثل حب الوطن والنظافة والاصرار على النجاح وربط هذه الموضوعات بقصص متشابهة من خلال عروض للعرائس وفيديوهات وورش للرسم بالإضافة إلى مسابقات رياضية ، تعليم الأطفال الأذكار وقراءة وحفظ قصار سور القرآن الكريم وتعليمهم كيفية الوضوء والصلاة وحفظ التشهد.
 
ويؤكد البرنامج مدى حرص الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة من خلال برنامجها التثقيفي التنموي إعمار، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على زيادة الوعى والارتقاء بالقيم المجتمعية لدى قاطني حي الأسمرات، وكذلك ترسيخ مفاهيم التعاون وحماية الوطن، والحفاظ على البيئة المحيطة وتنميتها من خلال ترسيخ القيم الأخلاقية، ومراعاة شعور الأخرين حتى يستمر هذا الحي بالشكل الجمالي والحضاري الموجود عليه الآن، وكذلك خلق جيل لديه وعي وثقافة تؤهله أن يكون في خدمة وطنه، وأن ينشر معاني الحفاظ عليه والدفاع عنه، وكذلك نشر ثقافة الاهتمام بالتعليم وأنه هو الملاذ الوحيد لخلق أجيال واعية تتحدى قوى الظلام والشر، وتعمل على النهوض ببلادها.
 
 
 
 
 

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