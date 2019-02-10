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مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية فى مجمع للأمم المتحدة بالسودان

الأحد، 10 فبراير 2019 07:53 ص
مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية فى مجمع للأمم المتحدة بالسودان تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة فى السودان، أمس السبت.

وذكرت الأمم المتحدة فى بيان، نشرته "روسيا اليوم"، أن 23 شخصا كانوا على متن المروحية، لقى 3 منهم مصرعهم، فيما أصيب 10 أشخاص، بينهم ثلاثة إصابات حرجة، مضيفة أن سبب الحادث لم يعرف بعد.

وحصل الحادث فى منطقة أبيى المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه.

وأوضح البيان أن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود  لدعم جهود القوة الأممية فى ضمان السلام والأمن فى منطقة أبيى عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى (يونيسفا).

 

 


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