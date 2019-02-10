مصرع شخصين وإصابة 16 آخرون في حادثين متفرقين بالسويس

السويس – السيد فلاح

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 16 آخرين، في حادثين منفصلين بمحافظة السويس، ووقع حادث التصادم الأول، بين سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بطريق "السويس - عيون موسى"، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرون، بينما وقع حادث تصادم آخر بين سيارتين ملاكي بطريق "السويس- القاهرة"، أسفر عن مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين متفرقين، الأول بطريق "السويس - عيون موسى"، والثانى بطريق "السويس- القاهرة"، أسفر الحادثين عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرون، تم نقل المصابين لمستشفىي السويس العام، والتأمين الصحى، والمتوفين على مشرحة المستشفى.