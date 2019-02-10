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مصرع شخصين وإصابة 16 آخرون في حادثين متفرقين بالسويس

الأحد، 10 فبراير 2019 01:25 م
مصرع شخصين وإصابة 16 آخرون في حادثين متفرقين بالسويس حادث تصادم - أرشيفية
السويس – السيد فلاح
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لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 16 آخرين، في حادثين منفصلين بمحافظة السويس، ووقع حادث التصادم الأول، بين سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بطريق "السويس - عيون موسى"، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرون، بينما وقع حادث تصادم آخر بين سيارتين ملاكي بطريق "السويس- القاهرة"، أسفر عن مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين.
 
تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين متفرقين، الأول بطريق "السويس - عيون موسى"، والثانى بطريق "السويس- القاهرة"، أسفر الحادثين عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرون، تم نقل المصابين لمستشفىي السويس العام، والتأمين الصحى، والمتوفين على مشرحة المستشفى.
 

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