مدير تعليم مطروح يتفقد انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثانى

مطروح _ حسن مشالي

انتظمت الدراسة بمختلف المراحل في مدارس مطروح، مع انتظام الطلاب وعدم تسجيل نسب غياب عالية، وتفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، سير العملية التعليمية، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في عدد من مدارس مدينة مرسي مطروح. كما تفقد الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وحجرات المكتبات والاقتصاد المنزلي ومعامل العلوم ومناهل المعرفة، ورحب وكيل الوزارة، بالطلاب وقدم لهم التهنئة باستئناف الدراسة ونصحهم بالجد والاجتهاد في طلب العلم من اليوم الأول، من أجل تحقيق التفوق التعليمي والتميز العلمي . وقال الدكتور النيلي، في تصريحات صحفية، أن مدارس مطروح تشهد بداية رجيدة للفصل الدراسي الثاني، بالجدية والالتزام والاخلاص في العمل وتقدير المسئولية من كافة عناصر المنظومة التعليمية بمطروح، في سبيل تخريج أجيال قوية بالعلم وقادرة علي تحقيق الرقي والتقدم لمصر.

من ناحية أخرى، تنطلق الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية، اليوم الأحد بمدارس مطروح، والتى من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 12 الي 21 فبراير الجارى، وكذلك الحملة القومية لفحص أمراض التقزم والأنيميا والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، من سن 6 إلى 12 سنة، فى الفترة من 12إلى 26 فبراير الجارى أيضا بجميع مدراس مطروح، والتى تنفذها مديرية الشئون الصحية بمطروح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، و بالإشتراك مع التأمين الصحي.

وأوضح دكتور محسن طه وكيل وزارة الشئون الصحية بمطروح، أن الحملة القومية للقضاء على الطفيليات، تستهدف جميع طلاب المرحلة الابتدائية، من خلال فرق طبية متخصصة مع تناول التلاميذ أقراص مبنذادول الأمن دون آثار جانبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن الحملة القومية لفحص أمراض التقزم والانيميا والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ستتم بالتعاون مع التأمين الصحى بالمحافظة، من خلال الفحص لجميع الطلاب من سنة 6 الى 12 سنة بمدارس الحضر، من خلال التأمين الصحى بالمحافظة ولطلاب مدارس القرى والريف، من خلال فريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة.

من جانبه شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح في بيان صحفي، على ضرورة تكثيف الجهود وتحقيق المستهدف من التطعيمات والفحص لجميع طلاب المدارس بمطروح، خلال الفترة الزمنية المحددة، مع تذليل كافة العقبات للوصول الى جميع التلاميذ خاصة فى الأماكن البعيدة والنائية والاطمئنان على صحة جميع الطلاب .