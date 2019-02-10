محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد توصيل الغاز الطبيعى لـ3 مدن جديدة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على اعتماد توصيل الغاز الطبيعى لمدن "الرياض، الحامول، سيدى سالم"، طبقاً لطلب محافظ كفر الشيخ، وذلك خلال العام المالى 2019، 2020م، مقدما التهنئة للمواطنين بمناسبة اعتماد توصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم، مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة تشهد نقلة نوعية وتحسن فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس حاتم بسيونى مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعى بكفر الشيخ.