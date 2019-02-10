محافظ كفرالشيخ يحيل مدير الإدارة الهندسية بالحامول إلى النيابة الإدارية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مدير الإدارة الهندسية بالحامول، ورئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسى بقرية غرب تيرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الجدية الزراعية، ومسئول حماية الأراضى بالجمعية إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وإقالة رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسى بقرية غرب تيرة، بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة الإدارية، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات على الأراضى الزراعية وإصدار تراخيص بناء خارج الحيز العمرانى والكتلة السكنية ومخالفة القانون 119 لسنة 2008م وتعدى بعضهم بالبناء وتبوير أراضى زراعية.

تضمنت مخالفات المسئولين بجمعية الجدية الزراعية بقرية غرب تيرة بالعديد، استغلال رئيس مجلس إدارة الجمعية "ع.ق" منصبه وتحرير إفادات موجهة إلى الوحدة المحلية لقرية غرب تيرة لتوصيل المرافق لمبنى خاص بشقيقه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو "ع.ع.ق" رئيس مجلس إدارة الجمعية لقيامه بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة 150 مترا على حرم ترعة الجدية داخل الأرض الزراعية، ولقيامه ببناء منزل بالخرسانة المسلحة على مساحة 200 متر بناحية قرية 46 الجدية بالمخالفة لقانون الزراعة.

وتضمن قرار الإحالة عدم تخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو "ع.ع.ق" شقيق رئيس مجلس إدارة الجمعية لقيامه بتبوير 2 فدان بالمخالفة لأحكام الزراعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "ع.ع.ق" شقيق رئيس مجلس إدارة الجمعية لقيامه بالبناء على أرض زراعى على مساحة 150 متر بالمخالفة لقانون الزراعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو "ش.ش" مسئول حماية الأراضى بالجمعية لقيامه بالبناء بالمخالفة لقانون الزراعة ".

حيث قام المسئولين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول والوحدة المحلية لقرية غرب تيرة بالعديد من المخالفات تضمنت " قيامهم بإصدار الترخيص رقم 22 لسنة 2011م خارج الحيز العمرانى وخارج الكتلة السكنية وعدم وجود ملف الترخيص بالوحدة أثناء الفحص، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "ع.ع.ق" رئيس مجلس إدارة جمعية الجدية لقيامه بالبناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008م وذلك على مساحة 150 متر على حرم الرى أمام قرية الجدية وعلى مساحة 200 متر بناحية قرية 46 الجدية، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "ع.ع.ق" لقيامه بالبناء على مساحة 150 متر بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008م.