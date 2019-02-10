محافظ قنا يتابع اعمال مبادرة " نور الحياة "للكشف على تلاميذ المدارس

قنا - وائل محمد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بتفقد اعمال اليوم الاول لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور حياة"، والتى تقام تحت إشراف صندوق تحيا مصر، ومشاركة القوات المسلحة والشرطة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لإجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس الابتدائية، للحد من ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين، وإعداد أول قاعدة بيانات لها للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية، التى يمكن تجنبها، وذلك بحضور الاستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارة الصحة و التعليم والتضامن الاجتماعي، ومنسق الحملة بقنا، وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اوضح محافظ قنا، ان المبادرة تستهدف المكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، موضحا انه تم تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة فى جميع المحافظات، للكشف على خمسة ملايين تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون مع العلاج، والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار، مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن .

واشار الهجان، إلي إن قنا أولي المحافظات التي سارعت تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور الحياة" لافتا أن اجمالي عدد التلاميذ المقيدين بالمرحلة الابتدائية 415 الف تلميذ، ومن المستهدف توقيع الكشف علي 60 الف منهم خلال 2019، مضيفا ان اعمال المبادرة في اسبوعها الاول بالمحافظة سوف تقوم بتوقيع الكشف علي 2627 تلميذ، بدأت اليوم اعمالها بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالحصواية، وتختم المبادرة اعمالها في اسبوعها الاول يوم الخميس بمدرسة الجبلاو للتعليم الاساسي.

لافتا، إلى أنه تم إعداد قواعد بيانات بالمدارس المستهدفة وأماكنها، وأعداد الطلاب الذين ستطبق عليهم المبادرة، لافتا الي انه تم تشكيل قوافل طبية متنقلة تضم نخبة متميزة من أساتذة واستشارى طب العيون، لتوقيع الكشف الطبى علي طلاب المدارس.