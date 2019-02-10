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محافظ السويس: تمديد موسم صيد الأسماك لمدة شهرين

الأحد، 10 فبراير 2019 07:17 م
محافظ السويس: تمديد موسم صيد الأسماك لمدة شهرين اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس
السويس – السيد فلاح
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أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تمديد موسم صيد الأسماك لمدة شهرين مقبلين.

وقال محافظ السويس، إنه أجرى عدة اتصالات بالجهات المعنية لتمديد موسم الصيد حرصًا على مصلحة صيادى السمك بالسويس، معلنا الموافقة على التمديد لمدة شهرين، اعتبارً من الغد وحتى العاشر من إبريل المقبل.

أضاف "صقر"، أن مراكب ولنشات الصيد سوف تستمر لتستكمل العمل فى صيد الأسماك بالموسم الذى ينتهى فى إبريل المقبل، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير القادة والإدارات المعنية بوزارة الدفاع لاستئناف موسم الصيد مرة أخرى.

وكانت حركة الصيد توقفت فى خليج السويس والبحيرات فى ديسمبر، من العام الماضى استجابة لطلب الجهات الأمنية التى أمرت العائمات البحرية بالعودة إلى رصيف ميناء الأتكة.


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