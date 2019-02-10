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محافظ الدقهلية ردا على مواطن طلب إنارة المقابر: "هو حد من الموتى اشتكى لك"

الأحد، 10 فبراير 2019 03:11 م
محافظ الدقهلية ردا على مواطن طلب إنارة المقابر: "هو حد من الموتى اشتكى لك" محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم
الدقهلية شريف الديب
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علق محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، على أحد المواطنين يطالبه بالموافقة على إنارة مقابر قرية الشعالة التابعة لمركز السنبلاوين، نظرا لظلام المنطقة، فرد عليه المحافظ بشكل كوميدى: "هو كان حد من الموتى اشتكى لك" .

 

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمحطة الرفع الصرف الصحى بالقرية، وأثناء ذلك طلب أهالى القرية من المحافظ الموافقة على رصف الطريق لهم وإنارة الشوارع وتوفير بعض الخدمات.

 

كان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عقد اليوم اجتماعا لمناقشة استكمال تطوير بحيرة المنزلة الجارى حاليا طرح خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة باستكمال انشاء الطريق الجديد بالبحيرة.

 

وقال شاروبيم إن تطوير بحيرة المنزلة وتطهيرها يعد مبادرة من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تم رصد المليارات لتنفيذها، وقال إن الدولة لن تسمح بأية مخالفات على البحيرة، وأضاف ان الهدف من التطوير هو الحفاظ على صحة المواطنين فى المحافظات الثلاث التى تقع على أرضها البحيرة وكذلك استخراج أسماك سليمة من الناحية الصحية.

 

 


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

عادى

رد غير لائق

بيحدث حالات دفن ليلا ويبقى اناره المقابر صعب اوى بدل مايتريق يشوف وجهه نظر المواطن

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد السيد

فعلا عادي

كلام السيد المحافظ صح المحافظة مش هتتحرك الا لما يبقي المواطن يموت ويشوف ان وضع المقابر مش كويسة

عدد الردود 0

بواسطة:

asd

رد غريب وغير مسؤل

فيه حالات دفن بتكون ليلا ... ده غير كدواعى امنية يفضل انارة هذه الاماكن

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