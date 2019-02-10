لجنة من مجلس الوزراء تتفقد محطة الصرف الصحى c9 ببورسعيد لإعادة تشغيلها

بورسعيد – السيد فلاح

تفقدت لجنة فنية من مجلس الوزراء، بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محطة معالجة الصرف الصحى c9 القديمة المتوقف العمل بها منذ أكثر خمس سنوات، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارة، لبحث متطلبات تشغيل المحطة ذات طاقة 4 آلاف م3 يوميًا، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بجنوب بورسعيد.

وطالب محافظ بورسعيد، بسرعة البدء فى التنفيذ لاستيعاب التوسعات التى تمت فى المنطقة فى مجال التنمية الصناعية والعمرانية.

يذكر أن، تكليف رئيس الوزراء للجنة الفنية لإعادة تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى c9 القديمة المتوقفة عن العمل، يعد أحدي ثمار لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوفد محافظة بورسعيد.