قطع المياه عن 14 منطقة بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( المرج بالكامل – اسكان اطلس 1 , 2 , 3 , 4 – إسكان القاهرة - إسكان الجمهورية والدلتا 2 - إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر - محطه الجبل الاصفر للصرف الصحي بالقليوبية ) لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشره صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 2 /2019 وحتى الساعة السادسه مساء نفس اليوم نظراً لقيامها بأعمال الصيانة بمحطه مياه المرج لتحسين الخدمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.