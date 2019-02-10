video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع المياه عن 14 منطقة بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات الثلاثاء المقبل

الأحد، 10 فبراير 2019 11:33 ص
قطع المياه عن 14 منطقة بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات الثلاثاء المقبل انقطاع المياه - صوره ارشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع  المياه عن  مناطق ( المرج بالكامل – اسكان اطلس 1 , 2 , 3 , 4 – إسكان القاهرة - إسكان الجمهورية والدلتا 2 -  إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر - محطه الجبل الاصفر للصرف الصحي بالقليوبية )  لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشره صباح يوم الثلاثاء  الموافق 12 / 2 /2019  وحتى الساعة السادسه مساء نفس اليوم  نظراً لقيامها بأعمال الصيانة بمحطه مياه المرج  لتحسين الخدمة.

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دفتر أحوال المواطن.. قارئة تشكو تلوث مياه الشرب فى الإسكندرية.. شكوى من انقطاع خدمات الإنترنت والتليفون الأرضى بكمباوند الأسمرات بالمقطم.. وانقطاع المياه بأسوان بسبب كسر ماسورة بمنطقة الإذاعة والتلفزيون

انقطاع المياه

محافظة القاهره

شركه مياه القاهره




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة