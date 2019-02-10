قطع المياه عن 14 منطقة بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( المرج بالكامل – اسكان اطلس 1 , 2 , 3 , 4 – إسكان القاهرة - إسكان الجمهورية والدلتا 2 - إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر - محطه الجبل الاصفر للصرف الصحي بالقليوبية ) لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشره صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 2 /2019 وحتى الساعة السادسه مساء نفس اليوم نظراً لقيامها بأعمال الصيانة بمحطه مياه المرج لتحسين الخدمة.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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