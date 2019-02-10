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فيديو وصور.. حسن راتب: معهد القلب القومى يستقبل مليون مريض سنويا.. ومد نشاطه لأفريقيا

الأحد، 10 فبراير 2019 07:05 م
فيديو وصور.. حسن راتب: معهد القلب القومى يستقبل مليون مريض سنويا.. ومد نشاطه لأفريقيا الدكتور حسن راتب
كتب وليد عبد السلام -تصوير سامى وهيب
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أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أن معهد القلب القومى من أكبر الصروح القومية فى الشرق الأوسط ، موضحا  أن المعهد يستقبل 3000 مريض يوميا ومليون مريض سنويا ويقوم باجراء 250 عملية يوميا ، لذلك علينا دعم المعهد والوقوف الى جوارة .
 
 
وقال الدكتور حسن راتب ، خلال أمسية صالون المحور الثقافى مساء اليوم الأحد ، أن القلب سر من أسرار الكون وتتجلى عظمة الله فى خلقة فى القلب ،  مضيفا أن معهد القلب بة أعمال تطوير شاملة تستهدف توفير الخدمة الطبية للمريض على مدار الساعة .
 
وكان الدكتور حسن راتب ،  قام بجولة تفقدية بأقسام معهد القلب التى تم تطويرها على مدار الفترة الماضية ورافقة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومى للقلب ، حيث أشار راتب ، الى أنه سيتم انشاء فرع لمعهد القلب بالعريش لينتفع بخدماتة أبناء سيناء جميعا ، فضلا عن المساهمة فى انشاء أكبر غرفة انعاش فى العالم بمعهد القلب بطاقة 100 سرير ، ومن المقرر أيضا أن يتم  مد نشاط معهد القلب إلى افريقيا"، مضيفا أن المعهد به إمكانات ضخمة تساهم تخفيف الام المرضى. 
 
 
 
من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب القومى ، أن معهد القلب يلقى اهتمام كبير من الرئيس السيسى ، مضيفا أن  75 ٪؜ من عمليات قوائم الانتظار عمليات قلب ، مشيرا الى أن مبادرة 100 مليون صحة ، تستهدف الحد من أسباب الإصابات بأمراض القلب .
 
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الصحة

معهد القلب

حسن راتب

صالون المحور




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