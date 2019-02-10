فيديو.. رؤية واحدة بمفاوضات سد النهضة.. ملخص قمة السيسي بأديس أبابا

أديس أبابا - محمد الجالى





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مؤتمر القمة الثلاثي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي أحمد أبي في اديس ابابا.

ويواصل مؤتمر القمة الثلاثي هذه سلسلة الاجتماعات التي بدات بين القادة الثلاثة منذ انعقاد مؤتمر القمة الافريقي في يناير 2018, والتي تسعى أساسا إلى توفير مظلة سياسية للمفاوضات التقنية بشأن سد النهضة، والتغلب على العقبات في هذا الصدد, وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

رؤية تعاونية

وأكد الرئيس السيسي على أهمية العمل على كفالة اتباع رؤية تعاونية ومتوازنة لملء السد وتشغيلها من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون المساس بحقوق بعضها البعض.

وأكد القادة الثلاثة الحاجة إلى تقاسم رؤية واحدة فيما يتعلق بمسالة سد النهضة استنادا إلى إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم, بالإضافة إلى التمسك بمبدأ عدم الإضرار بمصالح البلدان الثلاثة في إطار العمل المشترك.

واتفق القادة الثلاثة على عدم الإضرار بمصالح شعورهم كأساس للمفاوضات وعلى العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة من خلال التوصل الى توافق في الاراء بشان القضايا التقنية المعلقة, مع مراعاة ان البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسالة. القدر.

وقد تطرقت محادثات القمة الى الجوانب العامة للعلاقات الحالية فيما بين البلدان الثلاثة وسبل تعزيز التعاون فيما بينها, فضلا عن اجراء مزيد من المشاورات والتنسيق بشان المسائل ذات الاهتمام المشترك.