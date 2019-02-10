عقيد فى الجيش الفنزويلى يتجاهل مادورو: دعونا نتحد مع جوايدو والشعب

كتبت فاطمة شوقى

يقل الدعم لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو كل يوم، خاصة داخل المجتمع الفنزويلى، وبدأ الجنود فى الأيام الماضية فى إدارة ظهورهم له، وليس فقط الجنود الصغار فى الجيش الفنزويلى ولكن أيضا بدأ ضباط كبار بالاعتراف برئيس المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد.

وتجاهل الكولونيل روبين باز خيمينز من فنزويلا، نيكولاس مادورو، وقال دعونا نكون شجعان، دعونا لا نخاف، ونتحد القوات المسلحة والشعب والرئيس جوايدو لبناء البلاد.

ووفقا لقناة "تى إن" الأرجنتينية، فقال خيمينز 90% من القوات المسلحة فى حالة استياء، نحن معتادون على إبقاءهم فى السلطة ليس أكثر.

وطلب العقيد، الذى عرف نفسه أيضا كطبيب، من الجيش السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، وقال "بصفتى طبيب أيضا أدرك المشاكل الصحية فى البلاد، وأدعو جميع أعضاء القوات المسلحة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وهناك العديد من الأرواح يمكننا إنقاذها، فالناس لديهم الحق فى الصحة".

كما طالب خيمينز زملائه الجنود أن لا يديروا ظهورهم للشعب الفنزويلى وعدم اتباع القمع".

وفى نهاية الشهر الماضى، تجاهل الملحق العسكرى للسفارة الفنزويلية فى واشنطن، عميد الحرس الوطنى خوسيه لويس سيلفا، مادورو ، ودعا الجيش إلى إعادة الديمقراطية فى فنزويلا بعد بيانه.