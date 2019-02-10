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ضبط 15 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة

الأحد، 10 فبراير 2019 01:48 م
ضبط 15 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 15متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، و31 طلقة، خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 51 متهما لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 6440 جرام حشيش، و339 قرص مخدر، و415 جراما من مخدر الاستروكس، و80 جرام هيروين.

 

كما تمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، من تنفيذ 13 حكما قضائيا، وضبط 10مشتبه بهم، وبائعين متجولين، و4 متسولين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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