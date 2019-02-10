ضبط 12 طن أسمدة مغشوشة بحوزة صاحب مصنع بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على صاحب مصنع، لاتهامه بالغش التجارى، وحيازته كمية من الأسمدة المغشوشة، المصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وضبط بحوزته 12 طن و299 كيلو من الأسمدة.

كما حرر ضباط مباحث التموين بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، 63 قضية تموينية متنوعة بين غش تجارى، وإنتاج خبر ناقص الوزن، وغلق فى غير مواعيد العمل الرسمية، وإغلاق منشات غير مرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.