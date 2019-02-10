ضبط سائق وعاطلين بحوزتهم مخدرات وتنفيذ 415 حكما متنوعا بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط سائق مقيم سوهاج، وبحوزته 200 قرص لعقار التامول المخدر، ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول، عند استقلاله السيارة رقم "هـ ط أ 2794" قيادته.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1240/2019 جنح قسم سفاجا وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم القصير، برئاسة الرائد هيثم الجرف، رئيس المباحث، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، ومقيم بجوار المطافي القصير، وبحوزته 8 قطع صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن 30 جراما تقريباً و20 قرصا لعقار التامول المخدر، وهاتف محمول، عند تواجده بمسكنه، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 85 /2019 إدارى قسم القصير، وأخطرت النيابة العامة .

وتم ضبط، المدعو "محمد ا.م. ط" عاطل، ومقيم العامرية الإسكندرية، وبحوزته 14 قرصا لعقار التامول المخدر عند تواجده بمنطقة المدينة الصناعية، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1406 جنح قسم سفاجا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة .

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، القبض على المدعو "مراد ع. ح" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12659 / 2014 جنايات أول الغردقة حصر رقم 771/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالمؤبد وغرامة 500 ألف جنيه "مخدرات"، كما تم ضبط المدعو، "روماني ش. ج"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 977 / 2015 جنايات أول الغردقة حصر رقم 256/2018 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن سنة استعمال قوة.

كذلك تم ضبط، المدعو "احمد ع. ا"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1877 / 2015 جنايات سفاجا حصر رقم 467/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، وغرامة 50000 "مخدرات، وكانت أجمالي الأحكام المنفذة 450 حكما متنوعا.

من جانبها، قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر، أسفرت جهودها عن فحص عدد 90 شقة مفروشة، وتم ضبط عدد 9 عدم إخطار، وتم فحص عدد 11 فندقا شعبيا وكذا المقيمين بالشقق المفروشة، والكشف عنهم جنائيا – سياسيا، فضلا عن الفحص الوقتي لأى اشتباهات.