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صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يتفقدان مدرسة العربى للتكنولوجيا

الأحد، 10 فبراير 2019 06:25 م
صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يتفقدان مدرسة العربى للتكنولوجيا وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية
المنوفية محمد فتحى
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تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لمجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بحضور المهندس صلاح العربي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والمهندس محمد عبد الجاد العربي رئيس مجموعة العمليات، ومدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية ورئيس مجلس مدينة قويسنا ورئيس المنطقة الصناعية .
 
وتفقد محافظ المنوفية ومحمد سعفان وزير القوي العاملة معامل الكهرباء والكومبيوتر والميكانيكا والمكتبة وعدد من الفصول واستمعا إلي شرح تفصيلي من مدير المدرسة علي ألية سير العمل بالمدرسة  ، وأكد مدير المدرسة علي منظومة التعليم بالمدرسة تعتمد علي الدراسة والتطبيق العملي من خلال التواجد في المصانع 3 أيام بالإسبوع وبقية الإسبوع دراسة نظرية بالمدرسة ، موضحاً أن المدرسة تتضمن ثلاث أقسام ( الكهرباء ، التبريد والتكيف ، الميكانيكا ) وعدد الطلاب 140 طالب بإجمالي عدد 6 فصول ، كما أشار إلي أنة تم توقيع بروتكول شراكة بين المدرسة والجايكا اليابانية للتوجية والإرشاد والمساعدة في العملية التعليمية .
 
وأكد محافظ المنوفية علي أهمية التعليم الفني في بناء الإقتصاد المصري من خلال ربطة بالقطاع الخاص وسوق العمل ، مشيداً بالمستوي الرائع والمشرف للمدرسة وما تقوم بة من ربط الإطار العلمي بالعملي لتدريب الشباب تدريباً نموذجياً وتنمية فكرهم وثقافتهم نحو إقتحام سوق العمل وخلق جيل واعي قادر علي البناء والنهوض بالوطن .
 
من جانبه أكد وزير القوي العاملة علي أن المدرسة تعتبر قلعة من قلاع التعليم الفني في مصر والتي تربط بين التعليم الفني وسوق العمل وهو ما تحتاجة الدولة خلال المرحلة الراهنة من أجل النهوض والتقدم ، مشيراً إلي أهمية القطاع الخاص في منظومة الإقتصاد المصري كونة يمثل عصب الإقتصاد وأساساً متيناً من أسس بنائة وتنميتة .
 
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