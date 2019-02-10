صور.. غادة والى تواجه سقوط الأمطار بمظلة خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية

كتب مدحت وهبة

زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل دار الهدايا للرعاية الاجتماعية بالإسكندرية، ضمن جولتها المفاجئة بالمدينة منذ صباح اليوم الأحد رغم سقوط الأمطار بالمحافظة، حيث استعانت الوزيرة بـ "مظلة" للبعد عن الأمطار.

واستمعت والى، لشرح من مسؤولى الدار عن الدار ومراحل تطويرها والمبانى قبل وبعد التطوير حيث بدأت أعمال التطوير منذ العام الماضي وتم إسناد الدار إلى جمعية أعمال مطلع العام الماضى لتقوم بعملية التطوير وتضمنت أعمال التطوير، تطوير للمبانى وصيانتها و تجديد وصيانة كافة المباني بقيمة 3 ملايين جنيه تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وتوفير مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار.

وتسع الدار التى تنقسم إلى جزئين رجال وسيدات- إلى 150 شخص ويقيم بها حاليا 135.

وتجولت والى داخل دار الرجال وتحدثت مع النزلاء ومدى رضاهم عن الإقامة فى الدار ورأيهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تجولت أيضا داخل دار السيدات وتحدثت معهن عن آرائهن ومدى رضائهن عن الخدمة المقدمة لهن.

وأوصت "والي "بنقل من لديهم أي نوع إعاقة إلى دور خاصة بالإعاقات المختلفة والتى تشرف عليها الوزارة، وتوفير الإتاحة لكبار السن داخل الحمامات والممرات بالدار، وحسن معاملة النزلاء.