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صور.. رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من محطات صرف كيما خلال شهر

الأحد، 10 فبراير 2019 12:40 م
صور.. رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من محطات صرف كيما خلال شهر مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - أسوان- عبد الله صلاح
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محطة معالجة الصرف كيما 3 واستمع لشرح حول عمل المحطة والطاقة الإنتاجية لها والتى يصل لـ30 ألف متر مكعب.

ووجه مدبولى بانتهاء العمل فى الثلاث محطات خلال شهر، مؤكدا أن الفترة المقبلة بها العديد من الزيارات فى هذه المحطات.

كما وجه مدبولى بوضع لافتتات إرشادية بالمحطة ووضع مسطحات خضراء بمحطات الصرف الصحى. وشهد تجربة عملية للمعالجة الثلاثية لتنقية المياه وأشاد بالعمل فى المحطة .

 

رئيس الوزراء (1)
رئيس الوزراء (1)

 

رئيس الوزراء (2)
رئيس الوزراء (2)

 

رئيس الوزراء (3)
رئيس الوزراء (3)

 


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