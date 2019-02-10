صور.. رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من محطات صرف كيما خلال شهر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محطة معالجة الصرف كيما 3 واستمع لشرح حول عمل المحطة والطاقة الإنتاجية لها والتى يصل لـ30 ألف متر مكعب.

ووجه مدبولى بانتهاء العمل فى الثلاث محطات خلال شهر، مؤكدا أن الفترة المقبلة بها العديد من الزيارات فى هذه المحطات.

كما وجه مدبولى بوضع لافتتات إرشادية بالمحطة ووضع مسطحات خضراء بمحطات الصرف الصحى. وشهد تجربة عملية للمعالجة الثلاثية لتنقية المياه وأشاد بالعمل فى المحطة .