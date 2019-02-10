video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعليم القليوبية: تسليم التابلت للطلاب وانتظام الدراسة ب2400 مدرسة

الأحد، 10 فبراير 2019 04:02 م
صور.. تعليم القليوبية: تسليم التابلت للطلاب وانتظام الدراسة ب2400 مدرسة جانب من الجولات الميدانية على المدارس
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الدراسة اليوم انتظمت بــ 2425 مدرسة بالقليوبية، بحضور حوالى مليون و400 ألف طالب.

IMG-20190210-WA0006

 

وأشار عجلان، إلى أن المديرية، ستتسلم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية خلال الأسبوع الجارى، حيث لم يحدد الموعد النهائى بعد، موجها على الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة فى توزيع التابلت والفئات المستهدفة حيث من المقرر توزيع التابلت لـ35 ألف طالب.

IMG-20190210-WA0005

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمراجعة شبكات الكهرباء بالمدارس الثانوية حتى تكون مستعدة لتشغيل المنظومة والبنية المتعلقة بالتكنولوجيا بالمدارس الثانوية ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات لاستراحات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

IMG-20190210-WA0007

وأكد على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد وإعداد الجدول المدرسى وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم الولاء والمواطنة والانتماء الوطنى.

IMG-20190210-WA0009

وشدد "عجلان" على تشكيل فرق وقوافل لمتابعة المدارس وتطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بمرحلة التعليم الأساسى والتسجيل الألكترونى للغياب بالمرحلة الثانوية والتواصل والتنسيق مع مديرية الأمن لإعداد خطة تأمين المنشأت التعليمية لتوفير المناخ الأمن للطلاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يكرم 37 من الحاصلين على دورة تدريبية فى مجال التصنيع الغذائى والألبان

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمدينة بنها

ضبط شخصين لقتلهما سائقا وسرقته بالخانكة

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة