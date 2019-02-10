صور.. تعليم القليوبية: تسليم التابلت للطلاب وانتظام الدراسة ب2400 مدرسة

القليوبية نيفين طه

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الدراسة اليوم انتظمت بــ 2425 مدرسة بالقليوبية، بحضور حوالى مليون و400 ألف طالب.

وأشار عجلان، إلى أن المديرية، ستتسلم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية خلال الأسبوع الجارى، حيث لم يحدد الموعد النهائى بعد، موجها على الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة فى توزيع التابلت والفئات المستهدفة حيث من المقرر توزيع التابلت لـ35 ألف طالب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمراجعة شبكات الكهرباء بالمدارس الثانوية حتى تكون مستعدة لتشغيل المنظومة والبنية المتعلقة بالتكنولوجيا بالمدارس الثانوية ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات لاستراحات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأكد على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد وإعداد الجدول المدرسى وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم الولاء والمواطنة والانتماء الوطنى.

وشدد "عجلان" على تشكيل فرق وقوافل لمتابعة المدارس وتطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بمرحلة التعليم الأساسى والتسجيل الألكترونى للغياب بالمرحلة الثانوية والتواصل والتنسيق مع مديرية الأمن لإعداد خطة تأمين المنشأت التعليمية لتوفير المناخ الأمن للطلاب.